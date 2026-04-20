Dramma durante la protesta dei tir | è morto sul colpo Choc tra i manifestanti

Da caffeinamagazine.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte lungo l’autostrada A1, nel tratto che attraversa la provincia di Caserta, si è verificato un grave incidente durante una protesta dei tir. La manifestazione, che aveva lo scopo di rivendicare diritti e denunciare problemi economici, si è conclusa con una persona deceduta sul colpo. La tragedia ha causato sconcerto tra i partecipanti e ha portato a una sospensione momentanea del corteo.

Una protesta nata per rivendicare diritti e denunciare difficoltà economiche si è trasformata in tragedia nella notte lungo l’autostrada A1, nel tratto che attraversa la provincia di Caserta. Un camionista di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto, mentre partecipava alla manifestazione degli autotrasportatori contro il caro carburante. L’uomo, originario di Marano di Napoli, si trovava fuori dal proprio mezzo pesante, fermo insieme a molti altri lungo la carreggiata. La protesta, organizzata dall’associazione Trasportounito, aveva portato decine di tir a occupare il margine destro dell’autostrada, poco prima dello svincolo di Caserta Sud e dell’innesto con l’A30, nei pressi dell’area di servizio di San Nicola la Strada.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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