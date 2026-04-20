Dramma durante la protesta dei tir | è morto sul colpo Choc tra i manifestanti

Nella notte lungo l’autostrada A1, nel tratto che attraversa la provincia di Caserta, si è verificato un grave incidente durante una protesta dei tir. La manifestazione, che aveva lo scopo di rivendicare diritti e denunciare problemi economici, si è conclusa con una persona deceduta sul colpo. La tragedia ha causato sconcerto tra i partecipanti e ha portato a una sospensione momentanea del corteo.

Una protesta nata per rivendicare diritti e denunciare difficoltà economiche si è trasformata in tragedia nella notte lungo l’autostrada A1, nel tratto che attraversa la provincia di Caserta. Un camionista di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto, mentre partecipava alla manifestazione degli autotrasportatori contro il caro carburante. L’uomo, originario di Marano di Napoli, si trovava fuori dal proprio mezzo pesante, fermo insieme a molti altri lungo la carreggiata. La protesta, organizzata dall’associazione Trasportounito, aveva portato decine di tir a occupare il margine destro dell’autostrada, poco prima dello svincolo di Caserta Sud e dell’innesto con l’A30, nei pressi dell’area di servizio di San Nicola la Strada.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirTempo di lettura: < 1 minutoUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza... Tragedia a San Nicola La Strada, camionista investito e ucciso durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Firenze per la Palestina, protesta per 'The Death of Klinghoffer' al Maggio; Muore soffocato durante la cena in pizzeria: il dramma davanti agli amici. Camionista morto sull'A1, travolto e ucciso da un'auto: il dramma durante la protesta dei tir sul caro carburantiUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in ... leggo.it Camionista investito e ucciso durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a p ... unionesarda.it Tragedia alla Granfondo Torino: morti due ciclisti per arresto cardiaco Dramma durante la Granfondo Torino, dove due partecipanti sono morti in seguito a un arresto cardiaco. Le vittime avevano 61 e 67 anni e stavano affrontando il tratto conclusivo della gara - facebook.com facebook