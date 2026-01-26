Dragon Ball ufficializza la sua storia | Dragon Ball GT non è canonico la conferma dopo 30 anni

Dopo oltre 30 anni di dibattiti, è stata ufficialmente confermata la non canonicalità di Dragon Ball GT. La decisione chiarisce definitivamente la posizione della serie all’interno dell’universo originale, risolvendo anni di discussioni tra fan e appassionati. Questa conferma rappresenta un punto di svolta nella comprensione della timeline ufficiale di Dragon Ball, offrendo una visione più chiara e definita del franchise.

Le discussioni sul canone di Dragon Ball agitano da anni forum e convention, tra timeline alternative e interpretazioni più o meno creative. Ora la saga ha messo un punto fermo: a sorpresa, GT viene lasciato fuori dalla "storia principale". Durante il Genkidamatsuri 2026, Dragon Ball ha fissato nuovi paletti di continuità: Dragon Ball GT viene escluso dal canone anime ufficiale, mentre DAIMA viene riconosciuto come parte integrante della timeline voluta da Toei e allineata alla visione di Akira Toriyama. Il 40° anniversario mette ordine nel caos: GT fuori dal canone A scatenare la nuova ondata di discussioni è stato il Dragon Ball Genkidamatsuri, che ha celebrato i 40 anni del manga di Akira Toriyama con un trailer commemorativo firmato Toei Animation. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

