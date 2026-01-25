Bandai Namco ha annunciato un aggiornamento gratuito e un nuovo DLC per Dragon Ball: Sparking! Zero. L'azienda ha anche pubblicato un trailer che mostra le novità in arrivo, confermando l'impegno nel supportare il titolo con contenuti aggiuntivi. Questi aggiornamenti offriranno ai giocatori nuove opportunità di gameplay e approfondimenti sull'universo di Dragon Ball.

Bandai Namco ha annunciato nuovi contenuti per Dragon Ball: Sparking! Zero, confermando il proseguimento del supporto con un aggiornamento gratuito e un DLC a pagamento accompagnati da un trailer dedicato. L’obiettivo è ampliare ulteriormente l’offerta del picchiaduro, che continua a mantenere una base di giocatori molto attiva. Le novità includono nuove modalità, personaggi iconici e opzioni di personalizzazione delle battaglie. Alcuni contenuti sono già disponibili, mentre altri arriveranno nei prossimi mesi. Il piano di supporto si estende anche al medio periodo. L’aggiornamento gratuito introduce la modalità Mission 100, già disponibile su tutte le piattaforme. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Dragon Ball: Sparking! Zero riceverà un aggiornamento gratuito e un nuovo DLC, ecco il trailer

Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC DAIMA – Part 2, ecco trailer, periodo di uscita e tanti dettagliBandai Namco ha annunciato il DLC DAIMA – Part 2 per Dragon Ball Z: Kakarot, rivelando il trailer, la data di uscita e numerosi dettagli.

Dragon Ball Z: Kakarot DAIMA: Avventura nel regno demoniaco Parte 2 è ora disponibile, ecco il trailer di lancioÈ arrivato Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA: Avventura nel regno demoniaco – Parte 2, disponibile da oggi.

