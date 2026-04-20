Nel 2026, la serie Dragon Ball torna protagonista nel settore videoludico con l’annuncio ufficiale di Xenoverse 3, accompagnato dall’arrivo di numerosi contenuti aggiuntivi per FighterZ, Xenoverse 2 e Sparking Zero. La notizia ha generato grande attenzione tra i fan, che attendono con interesse le nuove modalità di gioco e gli sviluppi futuri dei titoli già esistenti. La pubblicazione di questi aggiornamenti segna un capitolo importante per le produzioni legate all’universo di Dragon Ball.

L’annuncio di Dragon Ball Xenoverse 3 segna un momento chiave per il futuro della saga videoludica. Il nuovo capitolo, sotto la guida di Bandai Namco Entertainment, punta a evolvere tutto ciò che ha reso iconica la serie, ampliando sia la componente narrativa sia quella legata alla personalizzazione del personaggio. L’obiettivo è offrire un’esperienza più profonda, capace di coinvolgere sia i veterani sia i nuovi giocatori. Le versioni per PlayStation 5, Xbox Series e PC permettono di sfruttare hardware di nuova generazione, con miglioramenti evidenti in termini di fluidità, dettagli grafici e spettacolarità degli scontri. Le ambientazioni risultano più vive e dinamiche, mentre gli effetti visivi rendono ogni combattimento più intenso e cinematografico.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Dragon Ball esplode nel 2026: Xenoverse 3 ufficiale e pioggia di DLC per FighterZ, Xenoverse 2 e Sparking Zero

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