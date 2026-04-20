Zaynab Dosso ha parlato del ritorno di Marcell Jacobs a Roma per allenarsi, affermando che tornare nella capitale è come tornare a mangiare la pasta di mamma. Durante un’intervista al Messaggero, la velocista ha sottolineato la sua capacità di rallentare e parlare con calma, offrendo una visione personale del cambiamento di Jacobs e del suo percorso di allenamento nella città natale.

Zaynab Dosso ha una capacità rara per una velocista: sa rallentare quando parla. In un’intervista al Messaggero, le chiedono del ritorno di Marcell Jacobs a Roma per allenarsi. La risposta è un’immagine: “ È come quando torni a casa, a mangiare la pasta di mamma. Con quella pasta assapori poi tante altre cose”. È una frase bella e generosa. Dosso conosce il valore di Roma e di quel gruppo di lavoro — lei ci si allena dal 2021 con Giorgio Frinolli, e da lì ha costruito la scalata che l’ha portata dall’anonimato all’oro mondiale. “ È un ritorno alle origini”, dice di Jacobs. “ Finalmente capirà che ha bisogno proprio di Roma per tornare alla serenità che c’era nel momento pre-Tokyo”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dosso su Jacobs: “Tornare a Roma è come tornare a mangiare la pasta di mamma”

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