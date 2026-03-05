Il 12 maggio 2025, durante la gara-4 delle semifinali di Conference tra Boston Celtics e New York Knicks, Jayson Tatum si è infortunato al tendine d’Achille a pochi minuti dalla fine. L’incidente è avvenuto a 3 minuti e 7 secondi dal termine, lasciando incertezza sulla sua presenza futura in campo. La sua decisione di tornare o meno a giocare resta ancora da definire.

Il 12 maggio 2025, a 3 minuti e 7 secondi dalla fine di gara-4 delle semifinali di Conference tra Boston Celtics e New York Knicks, Jayson Tatum si rompe il tendine d’Achille. Lo fa buttandosi con foga su una palla vagante, in una partita decisiva che la sua squadra sta perdendo di sette punti. Lui, fino a quel momento, aveva segnato 42 punti, giocando una delle migliori partite della sua carriera. Per Tatum è un colpo tremendo, ma anche per i Celtics non è uno scherzo: il suo infortunio vuol dire, praticamente, perdere la serie (già compromessa), uscire dai playoff e buttare alle ortiche la stagione successiva. Per la letteratura clinica, infatti, un atleta che subisce un infortunio del genere deve restare fuori dalle competizioni almeno 10 mesi, ma la prassi è fargli saltare tutta la successiva stagione sportiva. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Tornare o non tornare? Il dubbio amletico di Tatum

