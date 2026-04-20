Dossieraggi perquisizioni in corso a Roma Indagato ex vicedirettore del Dis Del Deo

Nella mattinata di oggi, i carabinieri del Ros hanno condotto una serie di perquisizioni a Roma nell'ambito di un'inchiesta della procura. Tra le persone coinvolte figura un ex vicedirettore del Dis, che aveva lasciato l'incarico circa un anno fa, e che in passato aveva lavorato anche nell'Aisi. Le indagini sono ancora in corso e i dettagli sull'inchiesta non sono stati resi noti.

Roma, 20 aprile 2026 – C'è Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis che ha lasciato l'incarico nell'aprile del 2025 e con un passato anche nell'Aisi, tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Roma che ha delegato una serie di perquisizioni eseguite questa mattina dai carabinieri del Ros. L'attività, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti, riguarda l'indagine sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier in cui si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione, e il filone dello stesso procedimento in cui si procede invece per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma. Indagato ex vicedirettore del Dis Del Deo Notizie correlate Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma. Indagini sul gruppo clandestino ‘Squadra Fiore’Roma, 20 aprile 2026 – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un... Contenuti utili per approfondire Dossieraggi, inchiesta Procura Roma su Squadra Fiore: perquisizioni in corsoPerquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di ... ilcorrieredelgiorno.it Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma: inchiesta sulla «Squadra Fiore», ex appartenenti alle forze dell'ordineL’intreccio tra gli appalti dell’Aisi e la società dell’imprenditore Saladino. Coinvolti l’ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo e l'hacker Samuele Calamucci ... roma.corriere.it