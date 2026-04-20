Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito nuove perquisizioni su richiesta della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla cosiddetta “Squadra Fiore”. Si tratta di un gruppo clandestino formato da ex appartenenti alle forze di polizia, accusato di aver svolto attività di dossieraggio. Le operazioni si inseriscono in un’indagine ancora in corso, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui reati contestati.

Nuove perquisizioni sono in corso, su disposizione della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore “, un gruppo clandestino – di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’ordine – che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L’attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell’indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi segreti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dossieraggi, nuove perquisizioni dei Ros nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”

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