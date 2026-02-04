Dossieraggi il Ros | Tecnico di Equalize ottenne il certificato penale di Ilaria Salis mentre era ancora in Ungheria

Il Ros ha scoperto che Nunzio Samuele Calamucci, l’informatica di Equalize, ha ottenuto il certificato penale di Ilaria Salis mentre lei era ancora in carcere in Ungheria. La notizia apre nuovi dubbi sulla gestione dei dossieraggi e sulle modalità con cui sono stati raccolti i dati.

Nunzio Samuele Calamucci, mente informatica della Equalize di Enrico Pazzali, si è procurato il “certificato del casellario giudiziale” di Ilaria Salis mentre l’insegnante brianzola e attivista antifascista si trovava in carcere in Ungheria. L’11 giugno 2024, tre giorni prima che la donna fosse liberata da Budapest per rientrare in Italia grazie all’immunità perché eletta all’Europarlamento con il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Calamucci ha inviato gli screenshot del casellario penale di Salis a Vincenzo De Marzio, ex carabiniere del Ros ed ex appartenente ai servizi segreti, accusato dalla Procura di Milano di associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico nell’inchiesta sulla banda di via Pattari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dossieraggi, il Ros: “Tecnico di Equalize ottenne il certificato penale di Ilaria Salis mentre era ancora in Ungheria” Approfondimenti su Equalize Italia Inchiesta hacker, i Ros: su Ilaria Salis dossieraggio mentre era in carcere in Ungheria Questa mattina i Ros hanno reso nota un’indagine sull’uso di un dossieraggio contro Ilaria Salis. Condannata a 8 anni di carcere in Ungheria l’attivista tedesca Maja T.. Era stata arrestata con Ilaria Salis Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Equalize Italia Inchiesta hacker, i Ros: su Ilaria Salis dossieraggio mentre era in carcere in UngheriaL’informatico della Equalize di Enrico Pazzali, Nunzio Samuele Calamucci, si è procurato il certificato ... msn.com Il tribunale illiberale di Budapest ha condannato l’attivista antifascista tedesca Maja T. a 8 anni di carcere per aver aggredito attivisti di estrema destra. Nello stesso caso era implicata anche l’eurodeputata italiana, Ilaria Salis. https://fanpa.ge/CNtO8 . - facebook.com facebook L'Ungheria condanna Maja T. Ora Ilaria Salis sa come sarebbe andata a finire (di C. Renda) x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.