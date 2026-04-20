Le forze dell'ordine hanno smantellato una presunta rete clandestina attiva negli ultimi anni, coinvolgendo l'accesso abusivo a banche dati riservate e attività di dossieraggio su imprenditori e professionisti. Tra gli indagati figura anche un ex dirigente dei servizi segreti, considerato il secondo in comando dell'organizzazione. L'indagine ha portato al sequestro di documenti e strumenti utilizzati per le attività illegali.

Una presunta rete clandestina attiva per anni, con accessi abusivi a banche dati riservate e attività di dossieraggio su imprenditori e professionisti. È questo lo scenario al centro dell’inchiesta della Procura di Roma sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, che oggi ha portato i carabinieri del Ros a eseguire perquisizioni in diverse città italiane. Secondo gli inquirenti, il gruppo – composto anche da ex appartenenti alle forze di polizia e ai servizi di intelligence – sarebbe stato operativo almeno dal 2018 al 2024. Le accuse sono pesanti: associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy e intercettazioni illegali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dossieraggi illegali: smantellata la “squadra Fiore”, indagato l’ex numero 2 dei servizi segreti

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