Dossieraggi e spionaggio | la Squadra Fiore perquisita a Roma Undici indagati

Nella capitale, una squadra investigativa è stata sottoposta a perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta su dossieraggi e attività di spionaggio. Sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati, coinvolte in un procedimento che riguarda presunti rapporti tra imprenditori e ex membri delle forze dell'ordine o dei servizi segreti. Le operazioni sono state condotte dalla magistratura, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

AGI - Dossieraggi nell'intreccio tra imprenditori ed ex appartenenti alle forze dell'ordine o ex funzionari dei servizi segreti. I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all' inchiesta della procura di Roma sulla ' Squadra Fiore ', un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell'indagine si procede, tra l'altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Inchiesta dossieraggi: undici indagati tra cui Giuliano Tavaroli . C’è anche Giuliano Tavaroli - in passato già coinvolto nell’indagine Telecom...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dossieraggi e spionaggio: la "Squadra Fiore" perquisita a Roma. Undici indagati Notizie correlate Dossieraggi e spionaggio: la "Squadra Fiore" perquisita a RomaAGI - Dossieraggi nell'intreccio tra imprenditori ed ex funzionari dei servizi segreti. Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Cosa sta succedendo a Leonardo Maria Del Vecchio? Milleri accusato di dossieraggio; Equalize accusa Milleri: mandato di spionaggio su Del Vecchio jr, audio agli atti lo smentisce. Spionaggio e dossieraggi, perquisizioni a Roma: cos’è la Squadra Fiore, la banda degli ex 007Al centro dell’indagine l’intreccio tra gli appalti dell’Aisi e la società dell’imprenditore Saladino. Coinvolti anche l’ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo e l’hacker Samuele Calamucci ... tg.la7.it Inchiesta «Squadra Fiore», perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallelaLa Procura di Roma indaga su un gruppo clandestino accusato di dossieraggio e accessi abusivi. Coinvolti ex appartenenti alle forze dell’ordine e dei servizi segreti, con legami tra imprese e apparati ... milanofinanza.it Perquisizioni a Roma sulla cosiddetta squadra Fiore. Un sistema parallelo di spionaggio e raccolta di informazioni che coinvolgerebbe ex membri dei servizi e imprenditori. Fra gli indagati ci sono l’ex 007 Giuseppe Del Deo e l’hacker Samuele Calamucci. #Tg - facebook.com facebook Dossieraggi, perquisizioni nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”. Indagato Del Deo, l’ex numero 2 del Dis: peculato da 5 milioni x.com