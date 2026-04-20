Dormire con un cerotto sulla bocca fa bene alla salute?

Negli ultimi tempi sui social si è diffusa la pratica di dormire con un cerotto sulla bocca, sostenuta da alcune persone come metodo per migliorare la qualità del sonno. Tuttavia, non ci sono studi scientifici che confermino benefici specifici di questa abitudine. La questione è oggetto di discussione tra esperti, che evidenziano come questa pratica possa comportare rischi senza portare a risultati comprovati.

Cosa dice la scienza di una cosa che si vede spesso sui social e che molti dicono che fa dormire meglio, smettere di russare e avere un alito meno puzzolente Dormire con un cerotto o del nastro adesivo sulla bocca (in inglese mouth tape) è diventato in pochi anni un trend popolare sui social media. Secondo alcune stime, il mercato del mouth taping vale centinaia di milioni di dollari ed è prevista una crescita di circa il 10% ogni anno fino al 2030. Su TikTok gli utenti raccontano che da quando dormono con un cerotto sulla bocca si svegliano più riposati, russano meno, hanno un alito meno puzzolente e persino una linea della mascella più definita.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Dormire con un cerotto sulla bocca fa bene alla salute? Esperto Rivela: 5 ERRORI che UCCIDONO il SONNO Notizie correlate Maratonina di Prato. Un cerotto sulla bocca per una corsa di saluteCorrere la Maratonina di Prato con un cerotto sulla bocca per sensibilizzare atleti e persone comuni sull’importanza della respirazione funzionale,... Casa Brecciolosa, il sapone naturale prodotto con olio, miele e cera d’api che fa bene alla salute mentaleTra le attività di cui si occupa il laboratorio di Apicoltura attivato da tempo a Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco la Catola, dove gli... Una raccolta di contenuti Dormire con un cerotto sulla bocca fa bene alla salute?Il 21 novembre del 2024 Gwyneth Paltrow si è presentata al Tonight Show con un cesto natalizio. Dentro c’erano un whisky giapponese, un olio aromatizzato per pizza, una maschera luminosa e una ... ilpost.it Infarto: arriva il cerotto tech che limita i danniUn nuovo approccio terapeutico per limitare i danni irreversibili causati dall'infarto miocardico è stato sviluppato presso la Texas A&M University, dove un gruppo di ricerca guidato dal dottor Ke ... tomshw.it