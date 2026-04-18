Maratonina di Prato Un cerotto sulla bocca per una corsa di salute

La Maratonina di Prato si è svolta con alcuni partecipanti che hanno coperto la bocca con un cerotto, un gesto simbolico volto a sensibilizzare sull'importanza della salute e della prevenzione. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi corridori, si è svolta lungo un percorso cittadino. L'iniziativa ha attirato l’attenzione di pubblico e media, che hanno seguito la corsa e l’evento simbolico correlato.

Correre la Maratonina di Prato con un cerotto sulla bocca per sensibilizzare atleti e persone comuni sull’importanza della respirazione funzionale, quella che usa il diaframma in modo corretto, regola il sistema nervoso, sostiene la postura e ossigena i tessuti in profondità, permettendo agli atleti (e a chiunque) di abbassare o alzare i battiti cardiaci e la sensazione di sforzo, controllare le energie, smaltire meglio la fatica. Testimonial del gesto simbolico di correre col cerotto sulla bocca, respirando quindi solo col naso, saranno vari istruttori della Inspire Academy, accademia internazionale incentrata sul respiro creata in Francia,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratonina di Prato. Un cerotto sulla bocca per una corsa di salute How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate La prima volta di una corsa sui 21 km di Prato, un’edizione zero verso la MaratoninaPrato, 9 aprile 2026 – È il 1988 quando a Prato si corre, di fatto per la prima volta, una mezza maratona cittadina. Tornano gli allenamenti collettivi verso la Maratonina di PratoPrato, 28 febbraio 2026 – In vista della Maratonina di Prato del prossimo 19 aprile, il comitato organizzatore ha programmato una serie di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorso; Prato Half Marathon: il via domenica 19 aprile dal Castello dell’Imperatore; Prato Half Marathon, tutto pronto per la 36° edizione; Torna la maratonina Città di Prato. Maratonina di Prato. Un cerotto sulla bocca per una corsa di saluteCorrere la Maratonina di Prato con un cerotto sulla bocca per sensibilizzare atleti e persone comuni sull’importanza della respirazione funzionale, quella che usa il diaframma in modo corretto, regola ... lanazione.it Maratonina Città di Prato 2026: tutte le infoDa venerdì 17 aprile e fino a domenica 19 previsti divieti di sosta per allestire e smontare il Villaggio Marathon ... nove.firenze.it Dream Gluten Free rinnova l’accordo con la Maratonina di Prato: torna il ristoro esclusivo senza glutine dedicato a tutti i partecipanti - facebook.com facebook Torna la "Maratonina Città di Prato"! Sono previste modifiche alla viabilità in Piazza delle Carceri e zone limitrofe fino a domenica 19 aprile; anche alcuni percorsi degli autobus verranno deviati. Più info sul sito comunale: comune.prato.it/it/novita/ x.com