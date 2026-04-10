La prima volta di Fulminacci al Palazzo Dello Sport di Roma photogallery

Fulminacci ha tenuto il suo primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma, a circa un mese dalla sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’evento ha visto il cantautore esibirsi davanti a un pubblico numeroso, con una scaletta che ha incluso alcuni dei brani più noti del suo repertorio. La serata si è conclusa senza incidenti, con un pubblico che ha mostrato entusiasmo durante l’intera performance.

A distanza di poco più di un mese dalla partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Stupida sfortuna, Fulminacci ha calcato per la prima volta il palco del Palazzo Dello Sport di Roma completamente sold out, dando il via al Palazzacci Tour 2026, che lo vedrà nei principali palasport della Penisola. Fulminacci, le foto del concerto al Palazzo Dello Sport di Roma. Il tour rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. Uno stile apprezzato fin dagli esordi da pubblico e critica, che gli è valso la Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La prima volta di Fulminacci al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery) La notte d’amore di Ernia al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery)Il Soldi Per Amore Tour di Ernia ha portato il rapper meneghino sul palco del Palazzo Dello Sport di Roma a distanza di tre anni, con l’unico... Il ritorno di Luca Carboni al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery): il viaggio musicale della rinascitaDopo aver calcato i palchi degli stadi insieme a Cesare Cremonini la scorsa estate, Luca Carboni è ritornato dallo scorso dicembre alla dimensione... Argomenti più discussi: Dall'8 al 12 aprile a Salsomaggiore Terme i Campionati Italiani Masters; Tommaso Paradiso, il tour 2026 parte da Gorizia: date e biglietti; Roma eventi weekend. Fulminacci al Palazzo dello Sport, Romics alla Fiera di Roma, il Festival del Verde e tanto altro; Bresh per la prima volta nei Palasport. Oltre 7 mila spettatori ieri sera al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data del tour nei palazzetti di #Fulminacci. Il cantante romano, reduce da Sanremo con la sua “Stupida Sfortuna”, si prepara a conquistare l’Italia con due tour attesissimi: Palazzacci nei - facebook.com facebook