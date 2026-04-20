Doppio omicidio al tempio sikh indagate tre persone | due già davanti ai carabinieri la terza ancora ricercata

Tre persone sono state indagate in relazione a un duplice omicidio avvenuto venerdì 17 aprile nel tempio sikh di Covo, in provincia di Bergamo. Due di queste sono già state portate davanti ai carabinieri, mentre la terza rimane ancora ricercata. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Gli inquirenti hanno indagato tre persone per il duplice omicidio avvenuto al tempio sikh di Covo (Bergamo) lo scorso venerdì 17 aprile. Due di queste si sono presentate in caserma davanti ai carabinieri. La terza persona invece è ancora ricercata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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