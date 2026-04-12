Caso Lukaku Napoli | alta tensione rischio fuori rosa e l’atteso faccia a faccia con Antonio Conte Cosa succederà nelle prossime ore

Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra l’attaccante e la società, con un possibile provvedimento di esclusione dalla rosa. È previsto un incontro tra l’attore e l’allenatore per discutere della situazione. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre il clima nello spogliatoio si fa sempre più difficile. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

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