Dopo oltre 50 anni sono stati ufficialmente definiti i confini di Cellole

Dopo oltre cinquant’anni, i confini di Cellole sono stati ufficialmente definiti. Il Comune ha ottenuto il riconoscimento al catasto come ente autonomo, portando a termine un iter amministrativo iniziato molti anni fa. Questa decisione rappresenta un passaggio importante per il territorio, che ora ha una delimitazione ufficiale e definitiva dei propri confini. La definizione è stata comunicata dall’amministrazione comunale e inserita nei registri ufficiali dello Stato.

Il Comune di Cellole chiude un capitolo lungo più di cinquant’anni. L’Ente è stato finalmente riconosciuto al catasto come Ente autonomo, completando un percorso istituzionale complesso che segna una svolta storica per il territorio.Il risultato arriva dopo un lavoro avviato nel 2021 con i primi.🔗 Leggi su Casertanews.it

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