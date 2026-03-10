Lupita Nyong’o, attrice Premio Oscar, ha condiviso sui social un messaggio personale in cui rivela di aver avuto 77 fibromi uterini, di cui 25 rimossi chirurgicamente e oltre 50 ancora in crescita. Il suo commento è stato pubblicato il primo marzo, in occasione del suo 43° compleanno. La donna ha deciso di rendere pubblico questo aspetto della sua salute senza aggiungere altre spiegazioni.

L’attrice Premio Oscar Lupita Nyong’o (Miglior attrice non protagonista per “12 anni schiavo”, ndr) il primo marzo scorso ha festeggiato 43 anni e sui social ha condiviso un messaggio intimo e personale. “È il mio compleanno e mi sento riflessiva. – ha affermato – Non per l’età, ma per un altro numero: 77. Nel corso della mia vita ho portato con me 77 fibromi uterini: 25 sono stati rimossi chirurgicamente e oltre 50 stanno ancora crescendo dentro di me oggi, il più grande delle dimensioni di un’arancia (scorri per vedere la mia risonanza magnetica)”. E ancora: “Questa non è una storia rara. È solo una storia raramente raccontata. Ho attraversato stagioni di dolore costante, perdendo ogni mese quantità pericolose di sangue e soffrendo in silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto 77 fibromi uterini: 25 sono stati rimossi chirurgicamente e oltre 50 stanno ancora crescendo dentro di me oggi”: lo rivela Lupita Nyong’o

