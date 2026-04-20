Dopo l'arresto del rapper D4vd parla il padre della vittima 14enne | Giustizia per Celeste

Dopo l'arresto e la misura della custodia cautelare nei confronti di d4vd dello scorso 16 aprile, il padre della giovane vittima ha commentato l'intervento della polizia: "Grazie a Dio, giustizia per Celeste".🔗 Leggi su Fanpage.it

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