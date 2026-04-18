Il cantante d4vd arrestato per l'omicidio Hernandez | dal corpo ritrovato alle chat con la vittima 14enne

Il cantante d4vd è stato arrestato il 16 aprile con l’accusa di omicidio di primo grado in relazione alla morte della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, avvenuta l’8 settembre 2025. Le autorità hanno trovato il corpo della vittima e analizzato le chat tra il cantante e la ragazza, che dimostrano un contatto tra i due. L’indagine ha portato all’arresto dell’artista, che ora si trova in custodia.

Il rapper d4vd è stato arrestato lo scorso 16 aprile: l'accusa è omicidio di primo grado in relazione alla morte e della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez lo scorso 8 settembre 2025. Tutte le tappe del caso, dal corpo ritrovato nella sua auto alle chat con la vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it

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