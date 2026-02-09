Il padre di Lindsay Vonn parla dopo l'infortunio | Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera

Il padre di Lindsay Vonn annuncia che la sua carriera è finita. Dopo la caduta nella discesa olimpica e la frattura alla gamba, Alan Kildow dice che la figlia, ormai 41enne, non tornerà più in gara. La decisione chiude un percorso fatto di successi e infortuni, lasciando la campionessa americana definitivamente fuori dalle piste.

Dopo la caduta nella discesa olimpica e la frattura alla gamba, il padre di Lindsay Vonn, Alan Kildow, esclude ogni ritorno alle gare per la campionessa americana. A 41 anni la sciatrice sembra molto vicina alla chiusura della sua carriera: "Non ci saranno più gare di sci finché avrò qualcosa da dire al riguardo".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Argomenti discussi: Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; Lindsey Vonn, come sta dopo la caduta? Frattura alla gamba sinistra, operata all'ospedale di Treviso.

il padre di lindsayMilano Cortina: il padre di Lindsey Vonn, questa è la fine della sua carriera(ANSA) - CORTINA, 09 FEB - Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera. Lo ha detto Alan Kildow, il padre di Lindsey Vonn, all'agenzia di stampa Ap. Finché avrò voce in capitolo, Lindsey non p ... msn.com

il padre di lindsayVonn, il padre: Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carrieraDa Alan Kildow arriva l'annuncio che tutti temevano dopo l'ennesimo grave infortunio della sciatrice americana ... sportmediaset.mediaset.it

