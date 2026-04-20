Dono di musica | il concerto degli alunni della scuola Selvaiezzi per gli ospiti della residenza per anziani FOTO

Giovedì 16 aprile, gli studenti della scuola primaria Selvaiezzi hanno organizzato un concerto per gli ospiti di una residenza per anziani. L’evento si è svolto durante la mattinata e ha visto i giovani interpretare diversi brani musicali. La manifestazione è stata promossa dall’Istituto Comprensivo 4 di Chieti, con la supervisione della dirigente Emilia Galante, e ha coinvolto i bambini in un momento dedicato alla musica e alla condivisione.

Non è stato solo un concerto, ma un ponte che unisce due stagioni della vita. Giovedì 16 aprile, gli alunni e alunne della scuola primaria Selvaiezzi, dell'Istituto Comprensivo 4 Chieti, guidato dalla dirigente Emilia Galante, hanno trasformato la mattinata in un evento indimenticabile, portando.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La musica che unisce, la Banda di Cesena in concerto alla Casa residenza per anziani ‘Nuovo Roverella’La banda, composta complessivamente da 45 musicisti, è stata rappresentata per l’occasione da una formazione di circa 18-20 componenti e dal suo... Gli alunni della 5a B della Scuola “Augusto Elia” in visita alla caserma dei carabinieri della MontagnolaANCONA – Una ventina di alunni della classe 5a B della Scuola primaria “Augusto Elia” dell’Istituto Comprensivo “Posatora – Piano - Archi” di Ancona... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La cultura del dono di Serena tra l’Avis e l'attività in parrocchia: Così mi sento realizzata; Un concerto che suona per il dono; La Fondazione Maria Carta dona una targa all’unità spinale; Sammy Basso, dono raro di una vita da abbracciare. Musica in dono fa il pieno Beethoven, Ravel e solidarietàSchubert, Beethoven, Ravel, Debussy, Godard, tutti per il dono. E’ stato un sold out, venerdì sera, il concerto sotto gli affreschi del Ridotto del Teatro Sociale. Nona edizione di Musica in dono ch ... polesine24.it Un concerto che suona per il donoAnche quest’anno, sotto la direzione artistica della professoressa Maria Braga, si terrà, venerdì prossimo, l’iniziativa Musica in dono, alla nona edizione. L’evento è promosso da Aido comunale di R ... polesine24.it Dallo scarto al dono: il valore di ciò che recuperiamo. Spesso la parola "scartare" ci fa pensare a qualcosa di negativo: un rifiuto, un abbandono, ciò che non serve più. Ma provate a pensare alla gioia di un bambino che scarta un regalo: lo stesso verbo si t facebook Se i due discepoli di Emmaus riconoscono Gesù quando spezza il pane per loro, ciò significa che anche noi dobbiamo riconoscerlo così: non soltanto nell’Eucaristia, ma ovunque c’è una vita che diventa pane spezzato, ovunque qualcuno si fa dono di compa x.com