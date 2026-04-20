Donne controcorrente stanno riscrivendo regole finanza in un libro il potere delle cfo

Donne che ricoprono ruoli di responsabilità nel settore finanziario stanno modificando le dinamiche tradizionali della gestione economica. In un recente volume si analizza il ruolo delle chief financial officer (CFO), figure che operano quotidianamente attraverso numeri, strategie e decisioni che coinvolgono ingenti risorse. Il testo evidenzia come queste professioniste stiano contribuendo a ridefinire il modo di gestire il denaro nelle grandi aziende.

Caressa e il cuscino per Di Canio: “Così se prendi a testate il tavolo.” Geberit apre le porte del suo nuovo Geberit Experience Center con l’evento Flow. Form. Function? Cafù: “Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche” Caressa e il cuscino per Di Canio: “Così se prendi a testate il tavolo.” Geberit apre le porte del suo nuovo Geberit Experience Center con l’evento Flow. Form. Function? Cafù: “Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche” Cafu: “Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini. che dovevano portare tranquillità”...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Panoramica sull’argomento

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Ci sono storie che non sempre vengono raccontate, ma che hanno contribuito a costruire il volto della Sardegna. Donne che, in tempi diversi, hanno aperto strade nuove, spesso controcorrente In un contesto spesso segnato da regole rigide, queste donne - facebook.com facebook