Nei laboratori di ricerca si lavora su un nuovo modo per rallentare l’invecchiamento. Invece di usare farmaci, gli scienziati studiano come far lavorare i batteri dell’intestino a nostro favore. L’idea è semplice: stimolare i batteri a produrre sostanze che aiutano a mantenere giovane il nostro corpo. È una strada ancora in fase di studio, ma potrebbe cambiare molto il modo di affrontare l’età.

La ricerca sulla longevità potrebbe cambiare radicalmente approccio: invece di somministrare direttamente farmaci anti-età alle cellule umane, alcune molecole potrebbero stimolare i batteri intestinali a produrre autonomamente sostanze benefiche. Questa prospettiva innovativa è emersa dagli studi condotti nel laboratorio di Meng Wang, ricercatrice senior presso il Janelia Research Campus, da anni impegnata nello studio dei meccanismi biologici della longevità. Il focus della ricerca è l’acido colanico, un polisaccaride prodotto naturalmente da alcuni batteri intestinali. Studi precedenti avevano già dimostrato che questo composto può prolungare la vita di organismi modello come il nematode Caenorhabditis elegans e il moscerino della frutta Drosophila melanogaster. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Come i batteri dell’intestino stanno riscrivendo le regole anti-età

Approfondimenti su Batteri Intestino

Il mercato degli investimenti sta cambiando sotto gli occhi di tutti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Batteri Intestino

Argomenti discussi: Scoperto il batterio alleato del fegato: trasforma un nutriente naturale in una potente arma contro obesità e diabete; I batteri intestinali possono far ubriacare anche da sobri; Arte: i batteri ‘restauratori dell’ENEA protagonisti di un progetto di bioarte; Malattie metaboliche, individuato batterio come base di probiotici in grado di prevenirle.

I batteri intestinali cambiano le strategie anti-etàUno studio mostra come modulare i batteri intestinali possa favorire un invecchiamento più sano senza agire direttamente sulle cellule umane. msn.com

Probiotici e Prebiotici in inverno: come e quali usare per rinforzare l’intestino e difenderti da virus e malanniScopri come rinforzare la microflora batterica intestinale e allo stesso tempo potenziare le difese immunitarie contro germi patogeni e malanni di stagione. dilei.it

L’acne non è solo una questione di sebo e batteri: quando lo stress è fuori controllo, la pelle lo mostra subito. Cortisolo alto, intestino in tilt, infiammazione… ed ecco che i brufoli esplodono nei momenti peggiori. Nel video ti spiego come l’asse intestino–cervell - facebook.com facebook