Durante un evento al Campus della Luiss si è discusso di leadership, etica e formazione, con focus su quale tipo di guida sia più efficace per rispondere alle sfide attuali. Il confronto ha coinvolto relatori e partecipanti interessati a capire come si possa guidare con responsabilità e visione futura in un contesto in rapido cambiamento. La discussione ha approfondito il ruolo della leadership nel mondo contemporaneo.

Il recente incontro organizzato presso il Campus della Luiss dedicato al tema “Leadership, Etica e Formazione” ha offerto un’occasione preziosa per riflettere su una questione oggi più che mai centrale: quale tipo di leadership sia realmente necessaria per affrontare le sfide del nostro tempo. Viviamo in un’epoca in cui la parola leadership è utilizzata con straordinaria frequenza. Libri, corsi di formazione, modelli manageriali e teorie organizzative si moltiplicano, offrendo definizioni e tecniche spesso molto diverse tra loro. Tuttavia, proprio questa abbondanza di formule rischia talvolta di far perdere di vista il nucleo essenziale del problema: che cosa significhi davvero guidare degli uomini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Servire una missione, guidare uomini, generare futuro. In cosa consiste la vera leadership

Articoli correlati

Leadership, etica e formazione. Servire una missione, guidare uomini, generare futuroIl recente incontro organizzato presso il Campus della Luiss dedicato al tema “Leadership, Etica e Formazione” ha offerto un’occasione preziosa per...

«Noi uomini dobbiamo cambiare»: Andrea Maggi dice a cosa dovrebbe servire la giornata della donna | Il video«Cari maschi, dobbiamo abbandonare il maschilismo e la misoginia e affermare ogni giorno di più la parità di genere», sottolinea il docente...

If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!

Una selezione di notizie su Servire una missione guidare uomini...

Discussioni sull' argomento Servire comunicando: la missione che ha trasformato la vita di Susy Campoverde; Where Winds Meet: come completare la missione Drifting Through Dreams e sbloccare la regione di Hexi; Impianto agrivoltaico: definizione, vantaggi, incentivi; L'Ultima Missione: Project Hail Mary è il film di fantascienza che ci serve in questo momento.

Cestini di frolla ripieni di crema e frutta, perfetti da servire come dolce della domenica e ideali per buffet e per stupire gli ospiti. RICETTA https://blog.giallozafferano.it/zeroglutine/cestini-di-frolla-ripieni-di-crema-e-frutta/ - facebook.com facebook