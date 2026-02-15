Scavuzzo sogna già da ’sindaca’ | Serve una leadership femminile Milano deve tornare a crescere

Scavuzzo ha dichiarato di voler candidarsi a sindaca di Milano perché crede che la città abbia bisogno di una guida femminile. Dopo Letizia Moratti, la sua idea è di portare una figura donna al vertice del Comune. Durante un incontro pomeridiano, ha sottolineato che Milano deve riprendere a crescere e che una leadership femminile può fare la differenza. La sua proposta si basa sulla convinzione che una donna possa portare nuove energie e idee per il futuro della città.

Una sindaca donna dopo Letizia Moratti, ma targata centrosinistra? A un certo punto dell’incontro di ieri pomeriggio “La città delle donne. Progettare la parità“ – organizzato nel circolo Pd di via Marcona dall’eurodeputato dem Pierfrancesco Maran nell’ambito degli appuntamenti “Milano ti ascolto“ con i potenziali candidati sindaci progressisti – il tema della leadership femminile emerge. Sì, perché davanti al microfono, per l’intervento conclusivo, c’è la vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, che già dalla scorsa estate ha detto che le piacerebbe essere candidata come prima cittadina per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scavuzzo sogna già da ’sindaca’: "Serve una leadership femminile. Milano deve tornare a crescere" Primi passi da aspiranti candidati. Calabresi: "Io in piazza contro l’Ice". Scavuzzo: "Una Milano più inclusiva" Gli aspiranti candidati di centrosinistra si muovono. Biasin torna sul momento nerazzurro: «L’Inter deve crescere, e per vincere serve…» Fabrizio Biasin analizza la situazione attuale dell’Inter, evidenziando la necessità di crescita e miglioramenti per raggiungere i traguardi desiderati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Fantastici auguri alla famiglia Scavuzzo per la loro nuova Citroën C3 Un’auto pratica, moderna e super confortevole, pronta ad accompagnarvi in ogni avventura quotidiana Grazie di cuore per aver scelto Autosicura e per la fiducia che ci avete regal facebook