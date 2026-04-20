Donnarumma si tuffa in mezzo ai tifosi del Manchester City | viene trascinato via dalla sicurezza

Dopo il risultato positivo del Manchester City contro l'Arsenal, il portiere Gigio Donnarumma si è avventurato tra i tifosi del club in tribuna. L’atleta si è immerso tra il pubblico, ma è stato prontamente fermato e allontanato dagli steward presenti. L’episodio si è verificato subito dopo la conclusione della partita, senza che ci siano state altre conseguenze o interventi successivi.

Al termine del match vinto dal Manchester City sull'Arsenal, Gigio Donnarumma non si è trattenuto e si è tuffato tra i tifosi del City in tribuna, finché non sono intervenuti gli steward a trascinarlo via.🔗 Leggi su Fanpage.it Donnarumma Bikin Manchester City Ngeri Notizie correlate Donnarumma, che fai? Il portiere del Manchester City protagonista di un clamoroso errore contro l’Arsenal – VIDEOdi Francesco SpagnoloDonnarumma è protagonista di un clamoroso errore contro l’Arsenal. Leggi anche: Donnarumma salva il Manchester City e Guardiola… lo imita Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Donnarumma, partita surreale: papera su Havertz, poi salva il City. E si tuffa tra i tifosi. Donnarumma, il video dell'errore in Manchester City-ArsenalNel VIDEO l'errore clamoroso di Gigio Donnarumma nella super sfida fra Manchester City e Arsenal. Un minuto dopo il fantastico gol di Cherki che aveva portato avanti la squadra di Guardiola il portier ... sport.sky.it Donnarumma, errore clamoroso in Manchester City-Arsenal: regalato l'1-1 ad HavertzGianluigi Donnarumma sbaglia un disimpegno coi piedi a ridosso della propria porta, facendosi intercettare la sfera da Havertz che grazie al rimpallo sigla l'1-1 per l'Arsenal in casa del City. msn.com