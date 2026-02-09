Nella 25esima giornata di Premier League, il Manchester City vince 2-1 contro il Liverpool ad Anfield Road. Dopo il vantaggio di Szoboszlai, i Citizens trovano i gol di Bernardo Silva e Haaland su rigore. Gigio Donnarumma, in porta per il City, si mette in mostra con alcune parate decisive, e anche Guardiola imita l’azione del portiere con una strategia vincente.

(Adnkronos) – Gigio Donnarumma salva il Manchester City e Guardiola. lo imita. Nella 25esima giornata di Premier League, i Citizens sono usciti vittoriosi da Anfield Road, riuscendo a battere il Liverpool per 2-1 grazie ai gol di Bernardo Silva e Haaland (su rigore), dopo il vantaggio iniziale di Szoboszlai. Nel trionfo della squadra di Guardiola .

Donnarumma's AMAZING Manchester City Debut

