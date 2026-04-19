Donnarumma erroraccio in City-Arsenal che può decidere la Premier | cos’è successo – Il video

Nella partita di Premier League di oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City ha commesso un grave errore durante il match contro l'Arsenal. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media e potrebbe avere conseguenze sulla corsa al titolo. Un video che mostra chiaramente l'azione è stato diffuso, evidenziando il momento critico che potrebbe influenzare gli esiti della stagione.

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma. Oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City è stato protagonista di un brutto errore nella partita di Premier League contro l'Arsenal. Una 'papera', quella dell'ex portiere del Psg, che potrebbe decidere lo scontro diretto tra le due squadre e il campionato inglese. Succede tutto al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Manchester City-Arsenal: dove vederla, orario e probabili formazioni. Oggi si può decidere la Premier LeagueManchester City e Arsenal, tutto pronto per la gara che potrebbe valere la Premier League. Italiani in Premier: Tonali infortunato, Calafiori e Donnarumma in campo per Arsenal e Man City.Italiani in Premier: Tonali infortunato, Calafiori e Donnarumma in campo per Arsenal e Man City. Contenuti utili per approfondire Si parla di: 'Gigio-cam': l'allenamento di Donnarumma visto da molto vicino. VIDEO. Donnarumma, erroraccio in City-Arsenal che può decidere la Premier: cos'è successo - Il videoGiornata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma. Oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City è stato protagonista di un brutto errore nella partita di Premier League contro l'Arsenal. adnkronos.com Disastro Donnarumma: papera clamorosa in Manchester City-Arsenal. La reazione di Gigio e l’effetto MadridAltra papera clamorosa di Gianluigi Donnarumma. Al 18’ del primo tempo del big match dell’Etihad Stradium tra Manchester City e Arsenal, il portiere italiano di Pep Guardiola ha consentito ai Gunners ... sport.virgilio.it