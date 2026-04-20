Donna uccisa in strada ad Alessandria accoltellata alla gola
Una donna di circa cinquant'anni è stata trovata con una ferita da arma da taglio alla gola lungo una strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.
Una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero? non.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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