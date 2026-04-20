Donna uccisa in strada ad Alessandria accoltellata alla gola

Una donna di circa cinquant'anni è stata trovata con una ferita da arma da taglio alla gola lungo una strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.

Una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero? non.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola Notizie correlate Tenta di accoltellare l’amico alla gola per una donna, arrestato ad ErcolanoI carabinieri hanno arrestato un 62enne ad Ercolano (Napoli): avrebbe aggredito il convivente 38enne durante un litigio scoppiato nel loro... Palermo, donna accoltellata alla schiena mentre si trovava in strada. Fermato l’aggressoreLuigia Anna Tricarico, di 56 anni, è stata accoltellata intorno alle 18,30 in via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Mondini. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donna di 86 anni travolta e uccisa da un tir: l’autista non se ne accorge e prosegue; Tragedia a Mirafiori: anziana travolta e uccisa da un pirata della strada; Donna uccisa a Is Corrias? Le urla e il sangue in casa; Donna investita e uccisa in corso Unione Sovietica: si cerca il tir. Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero’ non hanno potuto fare altro che ... ilmattino.it Donna uccisa per strada con una coltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero’ non hanno potuto fare altro che ... leggo.it Donna uccisa in strada, accoltellata alla gola facebook