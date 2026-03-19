Tenta di accoltellare l'amico alla gola per una donna arrestato ad Ercolano

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni è stato arrestato ad Ercolano dopo aver tentato di accoltellare il convivente di 38 anni alla gola durante un litigio all’interno del loro appartamento. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato il 62enne, che aveva aggredito l’amico con un coltello. L’incidente è avvenuto in un momento di tensione tra i due.

I carabinieri hanno arrestato un 62enne ad Ercolano (Napoli): avrebbe aggredito il convivente 38enne durante un litigio scoppiato nel loro appartamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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