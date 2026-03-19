Tenta di accoltellare l'amico alla gola per una donna arrestato ad Ercolano

Un uomo di 62 anni è stato arrestato ad Ercolano dopo aver tentato di accoltellare il convivente di 38 anni alla gola durante un litigio all’interno del loro appartamento. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato il 62enne, che aveva aggredito l’amico con un coltello. L’incidente è avvenuto in un momento di tensione tra i due.

I carabinieri hanno arrestato un 62enne ad Ercolano (Napoli): avrebbe aggredito il convivente 38enne durante un litigio scoppiato nel loro appartamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Semina il panico sul tram: spaventa i passeggeri e tenta di accoltellare una donna incintaUn uomo con problemi psichici ieri sera è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in... Semina il panico sul tram a Palermo: spaventa i passeggeri e tenta di accoltellare una donna incintaUn uomo con problemi psichici ieri sera è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in... Una raccolta di contenuti su Tenta di accoltellare l 8217 amico alla... Temi più discussi: Tenta di accoltellare il fratello, giovanissimo arrestato dalla polizia; Minaccia col coltello la famiglia 'barricata' in camera da letto: 20enne davanti al giudice; 19enne accoltellato a Darfo: arrestati due ragazzi; Rapina in un supermercato. Follia al Comune: assalta gli uffici e tenta di accoltellare il comandante della Polizia LocaleEntrato nei locali del Comune di Palma, attraverso alcuni dipendenti, si è lamentato perché - a suo dire - dal giugno dell’anno scorso il sindaco Stefano Castellino non l’aveva più impiegato come ... lasicilia.it Tenta di accoltellare il fratello, giovanissimo arrestato dalla poliziaUn giovane di circa 20 anni è stato arrestato dalla polizia a Marcianise dopo aver tentato di accoltellare il fratello. L’episodio di violenza familiare si è verificato nella notte nell’abitazione dov ... casertanews.it La Pallacanestro Reggiana tenta di ribaltare il -1 dell’andata per conquistare la semifinale di coppa. Segui gli aggiornamenti a partire dalle 20.30 - facebook.com facebook Tenta di svaligiare una casa di via Sospello, arrestato all'alba un ladro di 42 anni. Si cercano i due complici x.com