Donna aggredita a Sondrio il racconto choc del marito | Altri 30 secondi e sarebbe morta

A più di due settimane dall’aggressione avvenuta nel pomeriggio del 3 aprile lungo il Mallero, nei pressi del ponte di Gombaro a Sondrio, si torna a parlare dell’incidente. La donna di 54 anni è stata aggredita in circostanze ancora da chiarire, e il marito ha riferito che, se l’attacco fosse durato altri 30 secondi, il suo intervento non sarebbe stato sufficiente a salvarla.

A oltre due settimane dalla brutale aggressione avvenuta il pomeriggio del 3 aprile lungo il Mallero, nei pressi del ponte di Gombaro a Sondrio, il dramma di una donna di 54 anni e della sua famiglia approda in televisione. La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità per l'improvvisa e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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