Donna aggredita a Sondrio il PD | Atto vile e inaccettabile Basta propaganda

Nel centro di Sondrio, nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, si è verificata un'aggressione ai danni di due donne. Il Partito Democratico locale ha condannato con fermezza l'episodio, definendolo un atto vile e inaccettabile. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse forze politiche, che hanno chiesto maggiore attenzione e rispetto per la sicurezza dei cittadini.

Il Partito Democratico di Sondrio condanna con fermezza la grave aggressione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, in pieno centro cittadino, ai danni di due donne.“Esprimiamo innanzitutto vicinanza e solidarietà alla vittima, augurandole una pronta ripresa. La stessa vicinanza va anche. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: atto vile e inaccettabileTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media... Elezioni provinciali, Vittorio Ciarcia escluso dalla lista del PD: "Un atto vile e vergognoso"Un atto vile e vergognoso è quello compiuto dalla coordinatrice della segreteria provinciale del Pd in occasione della presentazione della lista per... Temi più discussi: Pomeriggio di follia a Sondrio: donna aggredita a sassate; Non ricorda nulla: è sotto choc la donna aggredita a sassate a Sondrio; Sondrio, presa a sassate (senza motivo) in pieno giorno: confermato il carcere per l’aggressore; Aggredita a sassate: ferita una donna di 54 anni. Fermato il responsabile. Aggredita a sassate: ferita una donna di 54 anni. Fermato il responsabileSONDRIO. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri (3 aprile) a Sondrio, dove una donna di 54 anni è rimasta ferita dopo esser stata colpita da alcune pietre, lanciate da un uomo in evidente stato di al ... ildolomiti.it Presa a sassate, l’aggressione shock: Una signora si è fermata, altrimenti sarei morta. Vorrei incontrarla e dirle grazieSondrio, parla la professionista di 54 anni colpita con delle pietre da un cittadino congolese, a lei sconosciuto. In ospedale tanti messaggi di solidarietà, polemica sul silenzio istituzionale ... ilgiorno.it Una donna è stata aggredita dal compagno pochi giorni dopo il parto mentre teneva in braccio il figlio neonato. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata colpita al volto con morsi e pugni. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ord - facebook.com facebook Roma, giovane donna aggredita da una sconosciuta dopo un sorpasso #Mattino5 x.com