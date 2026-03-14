Una scoperta sconvolgente si è verificata in via Cuma, nell’area rurale vicino a Pozzuoli, dove i soccorritori hanno trovato il corpo di una donna carbonizzato all’interno della sua abitazione. Il marito ha fornito un racconto dettagliato di quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente. La scena è stata posta sotto sequestro per accertamenti.

Un drammatico ritrovamento ha scosso la zona di via Cuma, nell’area rurale che circonda Pozzuoli, nel Napoletano. All’interno di un’abitazione isolata nella campagna flegrea è stato rinvenuto il corpo senza vita di Teresa Tiano, 65 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia e i Vigili del Fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a svolgere i primi rilievi per chiarire le circostanze della tragedia. L’allarme dato dal marito. A dare l’allarme è stato il marito della donna, che al momento dell’accaduto si trovava all’esterno dell’abitazione. L’uomo ha raccontato agli investigatori di aver notato del fumo provenire dalla casa e di essersi precipitato all’interno per capire cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Teresa Tiano trovata morta carbonizzata in casa, il racconto shock del marito

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