Donazione di midollo osseo e cellule staminali | in Regione firmato il protocollo per una campagna di sensibilizzazione nelle scuole

In una regione italiana è stato firmato un protocollo per avviare una campagna di sensibilizzazione nelle scuole sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali. L’obiettivo è coinvolgere i giovani attraverso iniziative che collegano la promozione dello sport con la consapevolezza del valore del dono e della solidarietà. La collaborazione coinvolge istituzioni e associazioni dedicate alla promozione di queste cause.

ANCONA - Unire la promozione dello sport tra i giovani a quella legata al valore del dono e della solidarietà verso gli altri. Questa mattina a Palazzo Raffaello, ad Ancona, è stato firmato un protocollo tra la Regione, l'Ufficio scolastico regionale e l'Associazione donatori midollo osseo (Admo).🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Rientrata da Dubai la piacentina bloccata per la guerra: era attesa per la donazione del midollo osseo al padreLa donna con il marito vive in Australia e doveva fare solo un semplice scalo, poi la guerra e il blocco dei voli. Leggi anche: Donazione degli organi, al via la campagna di sensibilizzazione con i roll up informativi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centri Impiego; Malattie ematologiche, Martino: I programmi terapeutici salvavita necessitano di trasfusioni. La donazione di sangue è essenziale · ilreggino.it; Una persona è guarita dall'HIV dopo un trapianto di midollo osseo da suo fratello; Sanità, crescono del 32% i trapianti di organi in Puglia. Ma ancora troppe opposizioni alla donazione. Come diventare donatore e aiutare chi è in attesa di trapiantoLa donazione di midollo osseo rappresenta una delle più importanti opportunità di cura per pazienti affetti da gravi malattie ... telenord.it Giornata mondiale donazione midollo osseo. La campagna italiana presentata a GenovaIl 19 settembre si celebrerà in tutto il mondo. L'Italia partecipa sabato 26 settembrein 92 piazze italiane con la quinta edizione di Ehi Tu! hai midollo? manifestazione ideata dal genovese Riccardo ... quotidianosanita.it 19 APRILE GIORNATA NAZIONALE PER LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: PRIMO PRELIEVO MULTIORGANO A CUORE BATTENTE IN POLIAMBULANZA Fondazione Poliambulanza ha eseguito il primo prelievo multiorgano a cuore battente della s facebook "Il tema della donazione degli organi l'ho conosciuto quando ero molto piccolo. Purtroppo mio padre è venuto a mancare per un aneurisma celebrale. Un istante cambiò molte cose. In quel frangente mia madre decise di donare i suoi organi. Oggi a me piace p x.com