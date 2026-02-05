Donazione degli organi al via la campagna di sensibilizzazione con i roll up informativi

Da ilpiacenza.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Piacenza è partito ufficialmente un progetto di sensibilizzazione sulla donazione degli organi. L’Aido provinciale e l’amministrazione hanno incontrato i sindaci per presentare i roll-up informativi che verranno distribuiti in tutta la città. Tante persone si sono fermate a parlare, con occhi lucidi e grande consapevolezza, e hanno capito che donare si può e si deve. L’obiettivo è coinvolgere più cittadini e diffondere un messaggio importante, semplice e diretto.

Occhi lucidi ed una grande consapevolezza: donare gli organi si può e si deve. Questa l’estrema sintesi della mattinata di oggi a Piacenza dove l’Aido provinciale e l’amministrazione provinciale di Piacenza hanno incontrato i sindaci piacentini per l’avvio della campagna di sensibilizzazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza Campagna

"Dichiara il tuo sì in Comune", la campagna di Aido per la donazione degli organi

In Italia, più persone si oppongono alla donazione degli organi quando devono rinnovare la carta di identità.

All'ospedale di Acireale la giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti

Domani, 11 dicembre, presso l’ospedale di Acireale, si terrà una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piacenza Campagna

Argomenti discussi: Dichiara il tuo sì in Comune, la campagna di Aido per la donazione degli organi; Dinesh muore al policlinico Umberto I: i parenti danno l'ok alla donazione degli organi dallo Sri Lanka; Donazione organi, ad Alessandria è record di no al rinnovo della carta d’identità; Donna di 95 anni dona gli organi, il suo fegato salva un malato.

donazione degli organi alDonazione degli organi, la campagna del ComuneBenciolini: «Spesso si sceglie di non scegliere, rimandando la decisione a un secondo momento, anche perché è possibile modificarla in qualsiasi momento. I numeri ci riportano dunque a una considere ... padovaoggi.it

donazione degli organi alDinesh muore al policlinico Umberto I: i parenti danno l'ok alla donazione degli organi dallo Sri LankaGara di solidarietà e lavoro di squadra per rintracciare la mamma e la sorella. Così un cingalese di 55 anni ha ridato la vita a quattro malati ... roma.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.