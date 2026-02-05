Donazione degli organi al via la campagna di sensibilizzazione con i roll up informativi

Questa mattina a Piacenza è partito ufficialmente un progetto di sensibilizzazione sulla donazione degli organi. L’Aido provinciale e l’amministrazione hanno incontrato i sindaci per presentare i roll-up informativi che verranno distribuiti in tutta la città. Tante persone si sono fermate a parlare, con occhi lucidi e grande consapevolezza, e hanno capito che donare si può e si deve. L’obiettivo è coinvolgere più cittadini e diffondere un messaggio importante, semplice e diretto.

Campagna "Dichiara il tuo sì in Comune", la campagna di Aido per la donazione degli organi In Italia, più persone si oppongono alla donazione degli organi quando devono rinnovare la carta di identità. All'ospedale di Acireale la giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti Domani, 11 dicembre, presso l'ospedale di Acireale, si terrà una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti.

