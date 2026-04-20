Donate cuffie per l' elettroencefalografia all' ospedale Lotti di Pontedera
Sabato 18 aprile, nell'atrio dell'ospedale Lotti di Pontedera, sono state consegnate tre cuffie per elettroencefalografia al reparto di neurologia. La donazione è stata effettuata dal Rotaract Club Pontedera come parte del progetto 'Uno su mille', che si concentra sulle forme rare di epilessia. L'iniziativa mira a migliorare le attrezzature disponibili per le diagnosi di questa condizione.
Si è svolta sabato scorso, 18 aprile, nell'atrio dell'ospedale Lotti di Pontedera, la consegna di tre cuffie per elettroencefalografia (EEG) al reparto di neurologia, donate dal Rotaract Club Pontedera nell'ambito del progetto 'Uno su mille', dedicato alle forme rare di epilessia. All'iniziativa.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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