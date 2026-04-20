Donald Trump strategia o patologia?

Il 20 aprile a Roma si è discusso del ruolo di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, con particolare attenzione alla sua relazione con i conservatori e i sovranisti. Il suo nome è spesso associato alla lotta contro la cultura woke e alle politiche sull’immigrazione. La sua immagine pubblica e le sue strategie sono state al centro di conversazioni che hanno coinvolto diverse opinioni e analisi.

Roma, 20 apr – L’unico presidente degli Stati Uniti d’America inizialmente gradito a conservatori e sovranisti è stato Donald Trump, nemico della sottocultura woke e dell’immigrazione selvaggia. Fautore di una politica di protezione delle classi medio basse e antagonista delle élites radical chic, restauratore dell’ordine pubblico. Una lunga storia.. La violenta aggressione al Venezuela con l’arresto del suo presidente Maduro ha dato inizio ad una serie di violazioni del diritto internazionale. Le minacce di annessione di Panama, dell’Alaska, di Cuba e di qualsiasi territorio funzionale all’economia USA descrivono il programma geopolitico di Trump.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Come un anno di Donald Trump da presidente non ha cambiato solo gli USA, ma anche noi

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