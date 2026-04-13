Donald Trump e il Papa per lo psichiatra più che megalomania c’è una chiara strategia

Uno psichiatra ha commentato le recenti azioni di un ex presidente, evidenziando come, secondo lui, queste non siano guidate da una semplice megalomania ma da una strategia precisa. Tra le sue mosse, ci sono stati un attacco molto severo a una figura religiosa storica e un post in cui, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, l’ex presidente viene rappresentato come una figura simile a un moderno Gesù Cristo.

Non bastano il durissimo attacco a Papa Leone e il post in cui – con l’aiuto dell’AI – appare come un moderno Gesù Cristo, per spingere lo psichiatra Claudio Mencacci a parlare di ‘sindrome del Salvatore’ per il presidente Usa Donald Trump. “I rapporti tra Papato e Stati Uniti non sono mai stati molto brillanti, una ruggine antica. In pratica, le relazioni migliori risalgono a Giovanni Paolo II e Ronald Reagan, uniti dal contrasto all’Unione Sovietica”, ricorda Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, parlando con LaSalute di LaPresse. Non solo Donald Trump. “Poi negli anni ci sono stati alti e bassi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donald Trump e il Papa, per lo psichiatra più che megalomania c’è una chiara strategia Leggi anche: “È debole, mi deve tutto”: Donald Trump contro il Papa, cosa c’è dietro lo scontro Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: «Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come qualcuno sta facendo»Dopo il durissimo attacco rivolto contro di lui da parte di Donald Trump, Papa Leone XIV si è presentato davanti ai cronisti, durante il volo che lo...