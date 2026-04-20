A Rozzano, un oratorio si trasforma in un luogo dedicato alla boxe e all’educazione, offrendo ai giovani un’opportunità di crescita attraverso l’attività sportiva. Don Luigi Scarlino spiega che il valore più importante della boxe risiede nel rispetto reciproco tra avversari, piuttosto che nel semplice atto di colpire. In questo contesto, l’obiettivo è insegnare ai ragazzi a distinguere tra avversario e nemico, favorendo la formazione di valori positivi.

Don Luigi, questo progetto intercetta un bisogno concreto del territorio. Quando ha capito che serviva un intervento diverso dal solito? «Divento prete nel 2020, nell’anno della pandemia, e vengo inviato a Rozzano come responsabile della Pastorale giovanile. Il Covid non ha creato nuovi problemi, ma ha reso visibili e più profondi quelli già esistenti. Davanti a giovani con poca fiducia in sé stessi e nel futuro, sempre più rifugiati nei social e lontani dal contatto reale, attraversati da rabbia e disillusione, mi sono posto una domanda semplice e radicale: cosa posso fare, nel mio piccolo, per loro? A questo si aggiunge la consapevolezza che l’oratorio di oggi non è quello degli anni Novanta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Don Luigi Scarlino: «Il senso più profondo della boxe, non sta nel colpire, bensì nel riconoscere nell’altro un avversario da rispettare, non un nemico da abbattere»

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