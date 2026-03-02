Meloni ghigliottinata segnale d’odio devastante la rabbia di FdI | per la sinistra l’avversario è un nemico da abbattere

Durante il Carnevale popolare di Reggio Emilia è stato diffuso un video che mostra una scena di finta decapitazione di una figura che rappresenta la premier. Il filmato, pubblicato dal Secolo d’Italia, ha suscitato reazioni di sdegno e condanna, mentre il partito di destra ha espresso forte rabbia, definendo l’evento come un segnale di odio devastante. La scena ha attirato immediatamente l’attenzione pubblica e i commenti delle forze politiche coinvolte.

Ministri ed esponenti di FdI sgomenti dopo le immagini choc diffuse dal "Secolo d'Italia" sul "Carnevale popolare di Reggio Emilia. Non un gesto goliardico, ma odio che non lascia presagire niente di buono. La solidarietà di "Giornaliste italiane" alla premier Con il video horror diffuso per primo dal Secolo d'Italia sulla finta decapitazione della premier Giorgia Meloni, inscenato nel corso del "Carnevale popolare di Reggio Emilia" ha superato ogni limite di inciviltà. Sdegno, solidarietà, vicinanza alla presidente del Consiglio arriva da FdI, dai ministri, a sottolineare che le immagini choc non possono essere derubricate a "carnevalata".