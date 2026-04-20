Domotica | Roborock Qrevo crolla a 399$ pulizia totale con lo sconto

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti della marca Roborock, modello Qrevo, è in vendita su Amazon a 399,99 dollari. Il prezzo rappresenta uno sconto rispetto al prezzo di listino e riguarda un prodotto che combina funzioni di aspirazione e lavaggio per la casa. La promozione ha attirato l’attenzione degli acquirenti interessati alla domotica e alla pulizia automatizzata. La disponibilità e il costo sono stati comunicati attraverso il sito di vendita online.

Il mercato della domotica domestica si scuote per un’offerta che colpisce direttamente il portafoglio di chi cerca pulizia e automazione: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Qrevo è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 399,99 dollari. La riduzione rispetto al listino standard di 649,99 dollari rappresenta uno sconto del 38%, che si traduce in un risparmio netto di 250 dollari per l'acquirente in questa giornata di lunedì 20 aprile 2026. L'evoluzione tecnologica dai vecchi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotica: Roborock Qrevo crolla a 399$, pulizia totale con lo sconto Notizie correlate Roborock Q10 S5+: pulizia smart con svuotamento automatico, sconto 47%Il Roborock Q10 S5+ è il robot aspirapolvere smart che si prende cura dei tuoi pavimenti in autonomia, aspirando polvere e detriti e lavando grazie... Abbiamo provato Roborock Qrevo Curv 2 Flow, il rullo compressore dei robot da pulizia, e adesso non si torna più indietroSe qualche anno fa mi avessero detto che un robot sarebbe diventato il mio assistente domestico, avrei immaginato un C-3PO di Guerre stellari: un... Panoramica sull’argomento Si parla di: Roborock Qrevo Edge S5A crolla del 45% su Amazon: pulizia da top di gamma a metà prezzo. Roborock lancia il successore aggiornato del robovac più venduto e convenienteQrevo S Pro è un nuovissimo robot mocio-aspiratore combinato di Roborock. È il successore di uno dei modelli più venduti dell'azienda e viene lanciato a un prezzo accessibile. notebookcheck.it Roborock Qrevo Curv 2 Flow X: subito 200€ di sconto da MediaWorld, ma ancora per pocoRoborock Qrevo Curv 2 Flow X è il primo robot del brand con rullo motorizzato, ora in promo da MediaWorld (ma solo per poco). gizchina.it