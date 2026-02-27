Abbiamo provato Roborock Qrevo Curv 2 Flow il rullo compressore dei robot da pulizia e adesso non si torna più indietro

Abbiamo testato il Roborock Qrevo Curv 2 Flow, un robot da pulizia dotato di rullo compressore. Durante l’utilizzo, si è osservato come questa funzione contribuisca a migliorare l’efficacia della pulizia, rendendo il dispositivo più performante rispetto ad altri modelli. Il prodotto viene proposto come una novità nel settore dei robot per la casa e viene presentato come una soluzione innovativa per la cura quotidiana dei pavimenti.

Se qualche anno fa mi avessero detto che un robot sarebbe diventato il mio assistente domestico, avrei immaginato un C-3PO di Guerre stellari: un umanoide capace non solo di riordinare il soggiorno, ma anche spiegarmi la meccanica quantistica tra una passata di straccio e l’altra. Eppure, niente maggiordomi dorati, per ora: ci sono dischi intelligenti che scorrono sul pavimento, aspirano, lavano e tornano alla base da soli, spesso provvisti anche di un braccio robotico. L'ennesima conferma è arrivata con il Qrevo Curv 2 Flow, un sistema di pulizia che punta a sostituire l’intervento umano anche sulle superfici miste. E questa volta aggiunge l’elemento che finora mancava alla gamma Roborock: il rullo, una soluzione che promette più efficacia soprattutto dove sporco secco e umido convivono. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Roborock Qrevo Curv 2 Flow: la recensione del robot a rulloDalla presentazione al CES 2026 al debutto sul mercato italiano: prova sul campo del nuovo robot con sistema di lavaggio a rullo in microfibra

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Review: Roborock Finally Rolls In

Roborock Qrevo Curv 2 Flow: la recensione del robot a rulloDalla presentazione al CES 2026 al debutto sul mercato italiano: prova sul campo del nuovo robot con sistema di lavaggio a rullo in microfibra

