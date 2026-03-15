Il Roborock Q10 S5+ è un robot aspirapolvere che combina funzioni di aspirazione e lavaggio dei pavimenti. Dotato di tecnologia VibraRise 2, effettua pulizie senza bisogno di interventi manuali, grazie anche alla funzione di svuotamento automatico. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 47%, offrendo una soluzione intelligente per la pulizia domestica.

Il Roborock Q10 S5+ è il robot aspirapolvere smart che si prende cura dei tuoi pavimenti in autonomia, aspirando polvere e detriti e lavando grazie alla tecnologia VibraRise 2.0. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, il prezzo scende del 47%, portandolo a casa a 229,98€ invece di 429,99€. Inoltre, aggiungendolo al carrello prima del pagamento, riceverai in omaggio un kit con 6 sacchetti cattura polvere da inserire nella station del robot. Affrettati: le scorte sono limitate e le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati Prime. Il Roborock Q10 S5+ offre una potenza di aspirazione massima di 10.000 Pa, ideale anche per chi ha animali domestici in casa. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Roborock Q10 S5+: pulizia smart con svuotamento automatico, sconto 47%

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