Domotek regina d’Italia | la pallavolo reggina conquista la Supercoppa

La squadra di pallavolo di Reggio Calabria ha vinto la Supercoppa Italiana, portando a casa un trofeo importante. La vittoria si aggiunge ai risultati positivi ottenuti dalla formazione locale durante questa stagione. La competizione si è svolta tra diverse squadre italiane e ha visto la partecipazione di club di alto livello. La conquista rappresenta un traguardo significativo per il club e per il movimento pallavolistico della città.

La pallavolistica reggina vive un momento di massimo splendore sportivo grazie al successo della Domotek, che ha appena conquistato la Supercoppa Italiana. Il traguardo arriva dopo il precedente successo ottenuto in Coppa Italia contro la squadra di Reggio Emilia, confermando il primato della formazione locale nel nazionale della categoria A3. Il valore del carattere oltre la tecnica. Le parole del presidente della FIPAV Reggio Calabria, Panuccio, sottolineano come questo nuovo trofeo non sia solo il frutto di doti atletiche, ma il risultato di una mentalità ferrea. Secondo quanto espresso dal vertice della federazione territoriale, la squadra ha dimostrato durante l’intero percorso una determinazione fuori dal comune e una capacità di non arrendersi mai.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotek regina d’Italia: la pallavolo reggina conquista la Supercoppa Notizie correlate Serie A3, Domotek ci riprova e va alla conquista della Del Monte SupercoppaQuesto pomeriggio, alle ore 17, la Domotek Volley si gioca il suo secondo trofeo stagionale. Domotek conquista la Coppa Italia Del Monte, Versace Latella: "Un lustro per la Reggio sportiva"I complimenti del sindaco metropolitano facente funzioni e del consigliere delegato: "Un traguardo incredibile. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Continua la favola della Domotek Reggio Calabria che dopo la Coppa Italia porta a casa anche la Supercoppa · ilreggino.it. Domotek Volley, mister Polimeni dopo la sconfitta in finale: merito a loro, ma noi abbiamo una tifoseria come poche in ItaliaSi chiude con un verdetto amaro per la Domotek Volley la splendida e infinita serie di finale playoff contro la Conad Volley Tricolore. Al Palabigi di Reggio Emilia, i padroni di casa rispettano il fa ... strettoweb.com La Coppa Italia della Domotek volley a Palazzo Campanella, Cirillo premia la squadraLa Domotek volley Reggio Calabria ha scritto una pagina di grande sport per la nostra regione, diventando motivo di orgoglio per l'intera Calabria. Con queste parole il presidente del Consiglio ... ansa.it