Domotek conquista la Coppa Italia Del Monte Versace Latella | Un lustro per la Reggio sportiva

Domotek ha vinto la finale della Coppa Italia Del Monte, portando a casa il trofeo. La squadra della Reggio sportiva ha ottenuto un risultato che viene descritto come storico, portando orgoglio alla comunità locale. La vittoria è stata commentata come un successo che dà lustro alla città e che coinvolge l'intera regione sportiva.

I complimenti del sindaco metropolitano facente funzioni e del consigliere delegato: "Un traguardo incredibile. Grazie per le emozioni che stanno regalando agli appassionati e non solo" “Una vittoria storica, che rende lustro alla nostra città e che inorgoglisce la grande comunità sportiva che anima il nostro territorio metropolitano”. Sono le parole del sindaco facente funzioni della Città metropolitana Carmelo Versace e del consigliere delegato allo sport Giovanni Latella. Un traguardo incredibile, se si considera la giovane storia di una società che sta facendo rinnamorare i reggini a uno sport che, per la nostra città, per troppo tempo è rimasto lontano dai riflettori importanti”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

