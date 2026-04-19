Serie A3 Domotek ci riprova e va alla conquista della Del Monte Supercoppa

Nel pomeriggio alle 17, la Domotek Volley torna in campo per tentare di aggiudicarsi la Del Monte Supercoppa, seconda competizione della stagione. Dopo aver attraversato un torneo ricco di emozioni, la squadra ha ottenuto due vittorie consecutive: una contro i padroni di casa del Belluno Volley e l’altra contro la Conad Reggio, in una rimonta che ha sorpreso gli spettatori. Ora punta al trofeo, dopo aver già conquistato un titolo in questa annata.

Questo pomeriggio, alle ore 17, la Domotek Volley si gioca il suo secondo trofeo stagionale. Dopo le straordinarie emozioni di Belluno e la vittoria, contro pronostico, battendo prima i padroni di casa del Belluno Volley e successivamente firmando una rimonta strepitosa contro la Conad Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Del Monte Coppa Italia Serie A3: trionfo Domotek Reggio CalabriaDomotek Reggio Calabria, la Del Monte Coppa Italia Serie A3 che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce La vittoria della... Serie A3, la Domotek Volley si gioca il futuro a Pasqua: Lazzaretto è pronto alla sfidaLa sfida contro i rivali sarà un crocevia decisivo per il destino della formazione reggina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Domotek, alle 17 la Del Monte Supercoppa a Reggio Emilia; Pallavolo SuperCoppa A3M – Ancora un atto delle sfide stagionali tra Conad Reggio Emilia– Domotek Reggio Calabria; Il Dg Martino(Domotek):Pronti per la Del Monte Supercoppa; Serie A3, Domotek contro Reggio Emilia: cresce l'attesa per gara 4. Domotek Volley: c’è di nuovo Reggio Emilia, questa volta in SupercoppaAlle ore 17 di oggi, domenica 19 aprile 2026, la Domotek Volley si gioca il suo secondo trofeo stagionale. Dopo le straordinarie emozioni di Belluno e la vittoria, contro pronostico, battendo prima i ... strettoweb.com Pallavolo SuperCoppa A3M – Ancora un atto delle sfide stagionali tra Conad Reggio Emilia– Domotek Reggio Calabria(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) È oramai tutto pronto per la sono pronte per la Finale quinta edizione della Del Monte ® di Del Monte ® Supercoppa Serie A3, il secondo evento stagionale dedi ... ivolleymagazine.it | DEL MONTE SUPERCOPPA 2026/27 Ufficiale la lista delle quattro partecipanti: assieme a Trento ci sono Perugia, Civitanova e Verona # #delmontesupercoppa # #trentinonelcuore x.com Vigilia di Finale al PalaBigi Seduta di rifinitura al PalaBigi per la Conad Reggio Emilia, impegnata negli ultimi preparativi in vista della Finale della Del Monte® Supercoppa A3. A pochi giorni dalla festa promozione in Serie A2, la formazione emiliana è torna - facebook.com facebook