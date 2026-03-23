Sono partite le registrazioni. Riparte Belve, il talk diretto e senza filtri guidato da Francesca Fagnani, pronto a tornare, dal 21 aprile, su Rai 2 in prima serata da martedì 21 aprile. La nuova stagione si preannuncia intensa, con interviste capaci di mettere in luce aspetti poco noti degli ospiti e di accendere il dibattito pubblico. È proprio il programma della Fagnani a tornare al centro dell’attenzione con una scelta destinata a far discutere. Il primo ospite della nuova tornata di registrazioni è infatti, secondo l’Espresso, Raffaele Sollecito, figura legata alla vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher, Ad aprire il ciclo saranno due protagoniste molto diverse ma accomunate da percorsi forti e personalità decise: Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il ritorno di “Belve”: gli ospiti della puntata del 21 aprile 2025

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