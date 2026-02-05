Soldi per associazioni e enti in Carnia | 385 mila euro di contributi domande aperte

La Comunità di montagna della Carnia ha aperto i bandi per i contributi economici destinati ad associazioni ed enti locali. Le domande sono già aperte e le risorse disponibili sono di 385 mila euro. Si tratta di un aiuto concreto per chi lavora sul territorio, in settori come sociale, cultura, sport e turismo. Chi vuole richiedere i fondi può farlo in queste settimane, senza perdere tempo.

Un'opportunità concreta per chi opera sul territorio. La Comunità di montagna della Carnia ha aperto i termini per la richiesta di contributi economici destinati ad associazioni ed enti impegnati nei settori sociale, culturale, sportivo e turistico.

