Ambulanze multate nella Ztl a Palermo verbali per 200 mila euro | malati a rischio per colpa di un cavillo

Le ambulanze a Palermo sono state multate per oltre 200 mila euro perché non avevano il pass per entrare nella Ztl o perché sono entrate senza autorizzazione. Molti di questi mezzi trasportano malati, dializzati, sangue e organi, e ora si trovano a dover pagare multe salate, mettendo a rischio le persone bisognose di cure tempestive. La situazione ha sollevato molte polemiche, perché un cavillo burocratico rischia di mettere in pericolo vite umane.

Da oltre un anno chi trasporta dializzati, sangue e organi non rientra più nella "lista bianca" del Comune. Tra convenzioni scadute, proroghe e rimpalli di responsabilità, la denuncia a Dossier di 14 associazioni di volontariato che hanno accumulato sanzioni da capogiro. Colpa di un documento tra Comune e Asp che tarda ad arrivare Ambulanze costrette a pagare il pass per accedere in Ztl oppure a entrarci collezionando oltre 200 mila euro di multe mentre trasportano dializzati, malati, sangue e persino organi. Sullo sfondo un servizio pubblico essenziale che rischia la paralisi. Succede a Palermo dove da oltre un anno l'assistenza ai pazienti fragili rischia di fermarsi per una mancata convenzione: i mezzi di soccorso infatti non rientrano nella "lista bianca" della zona a traffico limitato per via di.

